بينهم أسيران محكومان بالمؤبد.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى"، أن أربعة أسرى من الداخل والضفة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير ضرار موسى يوسف أبو سيسي (50 عامًا) من قرية هوج في الداخل، وهو مهندس نووي اختطفه الموساد في العاصمة الأوكرانية كييف وتمت اعادته عبر طائرة عسكرية، وحكم بالسجن 21 عامًا وهو معتقل منذ عام 2011، وأمضى ثمانية أعوام في سجون الاحتلال.

وتتهم دولة الاحتلال الأسير أبو سيسي بالضلوع بالعمل العسكري مع حركة حماس والمساهمة في تصنيع الصواريخ التي تطلق عليها من غزة.

ومن مدينة الخليل، الأسير إياد علي عمر القواسمة والأسير يوسف عبد الرحيم عبد المحسن اسكافى (47 عامًا) المحكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقلان منذ عام 2004 وأمضيا 15 عامًا في السجون.

والأسير منتصر محمد أمين مصطفى سيف (30 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 أعوام في سجون الاحتلال.