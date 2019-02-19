رحيل "جد الاحتباس الحراري" البروفيسور والاس سميث بروكر

وطن: توفي البروفيسور والاس سميث بروكر صاحب الفضل في انتشار مصطلح الاحتباس الحراري عن عمر ناهز 87 عاما، امس الاثنين.

ويعد بروكر أحد أبرز العلماء المختصين بالمناخ في جامعة كولومبيا في نيويورك، التي انضم إلى كادرها عام 1959.

وكان أقرانه يلقبونه بـ جد علم المناخ ، إذ ساهمت ورقة عمل تقدم بها في عام 1975 بجعل مصطلح الاحتباس الحراري شائعا، حيث تنبأ بارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكربون والغازات الأخرى التي تساهم في رفع درجات الحرارة حول الأرض.

ويعد بروكر أول من اكتشف نظام حزام نقل المحيطات ، الذي يصف دوران تيارات المياه بشكل دائري في المحيطات ونقل المياه والكائنات الحية في مابينها.