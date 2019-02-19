الاحتلال يزيل السلاسل والاقفال التي وضعها على باب الرحمة في الاقصى أمس

القدس- وطن: قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، لوطن، أن شرطة الاحتلال أزالت صباح اليوم الثلاثاء، السلاسل الحديدية والأقفال والبوابة الحديدية الخارجية التي وضعتها أمس لباب الرحمة، وأبقت المنطقة مغلقة.

وأوضح الدبس أن قوات الاحتلال انتشرت في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى، ووفّرت الحراسة والحماية لعصابات المستوطنين خلال اقتحاماتهم للمسجد المبارك ودهمهم منطقة باب الرحمة في جولاتهم الاستفزازية.

وبدوره أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن الشعب الفلسطيني لن يفرط بأي جزء من المسجد الأقصى.

وتساءل حسين عن موقف الحكومات العربية والإسلامية لما يدور في الأقصى وواجبها بالدفاع عنه ومسؤولياتها بحمايته، مستهجنا اكتفاءها بالشحب على استحياء لما يجري في هذا المكان المقدس.

وقال المفتي حسين: ان الشعب الفلسطيني هو حارس للأقصى ولدينه وعقيدته، مشددا على أهمية الرباط والالتفاف حول الاقصى، فالمسجد يمثل البعد العقائدي والديني والحضاري والتاريخي.

وكان مُصلون حطموا يوم أمس السلاسل الحديدية والقفل الذي وضعه الاحتلال على بوابة المبنى، في ما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين بالضرب المبرح تزامنا مع اغلاق أبواب المسجد الأقصى واعتقلت مجموعة من المصلين وموظفة أوقاف تعمل في قسم المخطوطات، كما اعتقلت إمام مسجد بيت حنينا شمال القدس رائد دعنا الذي أمّ المصلين في باب الرحمة بصلاة ظهر يوم أمس، أثناء خروجه من باب العامود، في الوقت الذي استجاب عدد كبير من المواطنين للنداءات الموجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأدوا الصلوات في منطقة باب الرحمة.

يذكر أن الاحتلال أفرج ليلة أمس عن المعتقلين بشرط الابعاد عن المسجد الاقصى لفترات تتراوح بين الاسبوع الى الأسبوعين.