الاحتلال يداهم منازل في يطا ويخطر مواطن بإخلاء ارضه

الخليل- وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة منازل في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، واخطرت مواطن بإخلاء ارضة المزروعة بالزيتون.

وذكر منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومه الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور، ان قوات الاحتلال داهمت فجرا منطقة خله الضبع بمسافر يطا وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لمواطنين من عائله الدبابسة بعد اخراجهم من منازلهم واحتجازهم لعده ساعات برفقة أطفالهم بالعراء في ظل البرد القارس.

كما اخطرت قوات الاحتلال المواطن محمد علي جابر الدبابسة بإخلاء ارضه المزروعة بالزيتون ونصبت حاجزا عسكريا بين خله الضبع والمفقرة وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية..