بعد تقرير لـوطن: النجاح تستجيب لصرخة الصحفي كنعان كنعان

رام الله- وطن: وظفت فضائية جامعة النجاح اليوم الصحفي كنعان كنعان، أحد خريجي تخصص الصحافة والاعلام من جامعة النجاح الوطنية عام 2010، في استجابة لحلقة من برنامج "أصوات مهمشة" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، ويسلط الضوء على القضايا الانسانية، والأصوات المهمشة في مجتمعنا.

وقال كنعان لـ وطن، إن الحلقة التي أعددناها عنه، لعبت الدور الأساسي في توظيفه، بخاصة وأنها أحدثت صدى واسعا بين جمهور المواطنين، ما دفع فضائية جامعة النجاح، وهو أحد خريجيها، إلى التواصل معه وتوظيفه كمخرج لعدد من البرامج والنشرات الاخبارية.

وكان كنعان قد عمل لسنوات عديدة بعد تخرجه، على سيارة النفايات التابعة لبلدية نابلس، متغاضيًا عن شهادته الجامعية وساعيا وراء رزق أطفاله، ولكنه تعرض لحادث عمل أوقف قدرته على الاستمرار، فانتقل للعمل كبائع في "دكان" صغير، بمخيم بلاطة "موقع سكنه"، ولكنه لم يستطع الحصول مسبقا على أي وظيفه في مجال الاعلام، رغم كونه أحد الخريجين المتميزين وقد حصل على جوائز عديدة خلال فترة دراسته الجامعية.

وثمن كنعان دور وطن في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا، بخاصة وأن نسبة البطالة في مجال الصحافة تجاوزت الـ 50% عام 2018، مشيرا إلى ضرورة أن تحافظ وسائل الاعلام بمختلف أنواعها على تداول مثل هذه المواضيع والقضايا الهامة من أجل التأثير إيجابا على حياة المواطنين.

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