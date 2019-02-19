بعد تجربة قيادتها.. ليلى غنام ترحب بتوفير السيارت الكهربائية الصديقة للبيئة

رام الله- وطن: نظمت شركة اوتوزون لتجارة المركبات، وكلاء بيجو في فلسطين، زيارة لمحافظة رام الله والبيرة ليلى غنام حيث أطلعتها على سيارة "بارتنر تيبي الكهربائية بالكامل" التي دخلت السوق الفلسطيني حديثاً.

وقام طاقم الشركة المختص بالسيارات الكهربائية بعرض مواصفات وميزات السيارات الكهربائية الجديدة خصوصاً من جانب التوفير والأثر على البيئة.

وقامت د. غنام بتجربة قيادة السيارة الكهربائية، حيث باركت جهود الشركة في إدخال هذا النمط من السيارات إلى فلسطين، مؤكدة أن هذا الجد والاجتهاد يحمل اسم فلسطين عالياً لتتميز في كافة المجالات، إلى جانب تكريس فلسفة الاهتمام بالمواطن الفلسطيني.

وأضافت غنام إن وجود هذه السيارات في فلسطين قفزة نوعية، خاصة واننا دولة تحت الاحتلال الذي يحاول دائما بث سمومه في ارضنا، وهو ما يعزز من تصميمينا على الحفاظ على بيئتنا واقتصادنا. وقالت غنام إن سيارة بارتنر الكهربائية هي سيارة رائعة وتستحق التجربة وهي عائلية وسيارة عمل، وبحسب مواصفاتها فإنها اقتصادية بشكل كبير.

من جهتها أعربت ميرا أبو شوشة، مديرة التسويق في شركة أوتوزون، عن سعادتها بهذه الثقة التي حازت عليها سيارة بيحو الكهربائية، مؤكدة على أن الشركة لن تتردد في استقطاب كل ما هو جديد إلى السوق الفلسطيني.