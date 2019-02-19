شركة "هوندا" تعلن إغلاق مصنعها في بريطانيا عام 2021

وطن: أعلنت شركة "هوندا" اليابانية العملاقة في صناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق مصنعها في بريطانيا في العام 2021، في خطوة تهدد 3500 وظيفة.

وقالت الشركة في بيان، إن قرارها ناتج عن "تغيرات غير مسبوقة في صناعة السيارات العالمية"، في معرض تفسيرها لقرار إغلاق المصنع في 2021 مع انتهاء دورة الانتاج الحالية، مؤكدة أن مقر "هوندا" الأوروبي سيبقى في بريطانيا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار/مارس المقبل، لكنّ الحكومة البريطانية تحاول تعديل شروط "بريسكت" في الاتفاق المبرم مع بروكسل، من أجل الحصول على موافقة النواب البريطانيين الذي رفضوا النص بغالبية ساحقة في كانون الثاني/يناير الماضي.