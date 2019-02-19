إدارة "الدامون" تُقدم للأسيرات مواد غذائية منتهية الصلاحية

وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، بأن إدارة سجن "الدامون" الإسرائيلي تقدم للأسيرات في الآونة الأخيرة مواد غذائية غير صالحة للاستعمال ومنتهية الصلاحية، في الوقت الذي يواجهن ظروفًا حياتية صعبة نتيجة سوء أوضاع السجن من كافة النواحي، وتعنت الإدارة في الاستجابة لمطالبهن الحياتية والإنسانية.

وأوضحت الأسيرات في رسالة وصلت "مهجة القدس"، أن أوضاعهن الحياتية والمعيشية في سجن "الدامون" ازدادت سوءًا، حيث أن الإدارة في الآونة الأخيرة لم تستجب لمطالبهن بمعالجة العديد من المشكلات.

وأضافت الأسيرات أن هذه المشكلات تتمثل في الاستحمام والفورة والمطبخ والمكتبة والرطوبة وكاميرات المراقبة التي تنتهك خصوصياتهن ومشكلة الأسيرات الموقوفات والكهرباء في السجن وخطورتها على حياتهن.

وأشارت إلى أن الأمر ازداد سوءًا بأنها تقدم لهن مواد غذائية غير صالحة للاستعمال وتاريخ صلاحيتها منتهي، وكذلك الأمر الخبز معفن والبطاطا واللبن كلها غير صالحة للاستعمال.

وطالبت الأسيرات في رسالتهن بضرورة أن تتم مراجعة وزارة الصحة لتقوم بالرقابة على المنتوجات والمواد الغذائية التي تقدم لهن ومعالجة هذا الأمر مع المسؤولين والجهات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت الأسيرات إلى أنهن أمهلن الإدارة أسبوعين لحل الأمور والاستجابة لمطالبهن الإنسانية العادلة، وإن لم يكن هناك أي تغيير سيقمن باتخاذ خطوات وعمل برنامج مدروس للخطوات الاحتجاجية.

وشددن على أنهن لن يتوقفن إلا إذا تم تحقيق مطالبهن ونقلهن من هذا السجن الذي لا يصلح أبداً للعيش فيه وعلى كل المستويات بسبب افتقار هذا السجن المتهالك لكل مقومات الحياة الإنسانية والرطوبة العالية.

من جهتها، طالبت مؤسسة مهجة القدس المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات الاحتلال لوضع حد لمعاناة الأسيرات وظروفهن غير الإنسانية، ومراعاة خصوصياتهن في السجون، وفضح انتهاكات مصلحة السجون بحقهن.