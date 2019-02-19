التربية تطلق النسخة الثانية من مسابقة "الطالب الجامعي الباحث"

رام الله- وطن: أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي، اليوم، مسابقة "الطالب الجامعي الباحث" في نسختها الثانية، إذ تستهدف هذه المسابقة طلبة الجامعات والكليات الجامعية الفلسطينية الملتحقين بمرحلتي البكالوريوس والماجستير في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي لدى طلبة الجامعات لمواصلة نشاطاتهم ومبادراتهم البحثية، ونشر ثقافة البحث العلمي؛ مما يسهم في رفع جودة مخرجات الأبحاث، وتحقيق الجودة والتنمية المستدامة في القطاعات البحثية.

وأشارت الوزارة إلى أن المسابقة تشمل مجالات متعددة كالهندسة، والتكنولوجيا ونظم المعلومات، والعلوم التربوية، والعلوم الإدارية والمالية، والعلوم الطبية والصحية، مشيرةً إلى جوائز ستمنح للفائزين بالمراكز المتقدمة لفئات مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وأهابت الوزارة بالطلبة مراجعة عمادة البحث العلمي، كلٌ في جامعته لمعرفة كامل التفاصيل حول المسابقة، داعيةً للمشاركة الفاعلة في هذه المسابقة، لما لها أثر في دفع عجلة البحث العلمي في فلسطين.