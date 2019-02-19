نابلس: الاحتلال يستولي على 4 آلاف متر بلاط بقيمة 100 ألف شيقل

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على أربعة آلاف متر مربع بلاط من معرض في منطقة المسعودية شمال غرب مدينة نابلس.

وأفاد المواطن خالد تميم الذي يدير المعرض بأن عدة جيبات عسكرية من جيش الاحتلال ترافقها شاحنتان اقتحمت المعرض واستولت على 4000 متر بلاط مربع، تقدر قيمتها بـ100 ألف شيقل، بحجة تواجد المعرض بالمنطقة المصنفة "ج".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المعرض الخميس الماضي، وأبلغت تميم شفهيا بضرورة إزالة البلاط من الأرض، وعادت يوم الأحد الماضي وأمهلته 24 ساعة لإخلاء الموقع، إلا أنه لم يتمكن إلا من إخلاء 2000 متر فقط من أصل ستة آلاف متر كانت تتواجد بالمعرض.

وتعود ملكية البلاط للمواطنين محمد جابر من قرية بزاريا، وأحمد حسني فرعوني من قرية برقة، شمال غرب نابلس.