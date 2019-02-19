الاتحاد الأوروبي لوطن : نرفض قرار "إسرائيل" الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية .

رام الله – وطن للانباء : أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، رفض الاتحاد للقرار الاسرائيلي باقتطاع الأموال من عائدات الضرائب الفسطينية وذلك احتراما للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .

وأضاف عثمان لوطن أن الاتحاد الاوروبي أكد على ضرورة احترام اسرائيل الاتفاقيات الموقعة، وعدم اتخاذها أية خطوات أحادية فيما يتعلق بالاموال الفلسطينية، باعتبارها من حق الشعب الفلسطيني، ويجب تحويلها بشكل كامل .

وأوضح عثمان متابعة الاتحاد الاوروبي لهذا الموضوع طيلة الفترة الماضية عبر التواصل الدائم من الدول الاعضاء مع الجانب الاسرائيلي ، داعيا في الوقت ذاته الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للإلتزام ببنود الاتفاقيات واحترامها.