الحساينة: أنجزنا 93% من اعادة إعمار المنازل المُهدمة بغزة

رام الله- وطن: أعلن مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن انجاز ما نسبته 93% من اعادة اعمار المنازل المدمرة في العدوان الأخير على غزة، مشيراً الى أن اجمالي المبالغ المالية التي وصلت لعملية اعادة الاعمار لم تتجاوز 38% من اجمالي التعهّدات الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحساينة للحديث عن جهود الحكومة في ملف اِعادة أعمار قطاع غزة، وإعادة تأهيل طريق قلنديا- كفر عقب.

وأوضح الحساينة أنه تمت اعادة اعمار 9300 وحدة سكنية مهدمة كلياً، واصلاح 100 ألف وحدة متضررة جزئياً، كما تم تقديم اِغاثات عاجلة وبدل اِيجار للمتضررين بقيمة 90 مليون دولارا، عدا عن ايواء 1200 أسرة في الكرفانات.

وأضاف أنه تم انجاز مشاريع المنحة الكويتية والبالغ قيمتها 200 مليون دولار، مبيناً أنه تم اعادة إعمار 2,253 وحدة سكنية بقيمة 75 مليون دولارا، وتم تخصيص مبلغ 8.6 مليون دولارا للقطاع الاقتصادي، وتم طرح خمسة عطاءات بقيمة 35 مليون دولارا لتأهيل الطرق بنسبة اِنجاز وصلت الى 60%، بالاضافة الى تخصيص مبلغ بقيمة 60 مليون دولارا لقطاع المياه.

وأشار الى أنه يجري في الوقت الحالي تنفيذ مشاريع اعمار بقيمة 100 مليون دولار غالبيتها بتمويل الصندوق السعودي، كما يجري إعادة اعمار 700 منزل مهدم كليا بقيمة 23 مليون دولار عبر تمويل ألماني.

وحول طريق قلنديا، صرح الحساينة أن سبب هذا الأزمة المرورية هو الحاجز العسكري الاسرائيلي على طريق كفر عقب - قلنديا، الذي أصبح يؤرق الشارع الفلسطيني وبخاصة المدخل الرئيسي الى رام الله.

وكشف الحساينة عن مقترح لإعادة تأهيل شارع رام الله – القدس " كفر عقب- قلنديا" المحاذي لجدار الفصل العنصري والمخصص للمتجهين الى مدينة القدس المحتلة.

وأشار أنه تم تقديم مقترحين من وزارة الأشغال العامة والاسكان لمعالجة الأزمة المرورية، أحدهما عاجل، والآخر استراتيجي (فتح طريق بمحاذاة مفرق الرام شمال القدس باتجاه مدينة البيرة ويشمل جسورا وأنفاقا)، مشيرا إلى أن هذا الحل يخفف الطريق الجديد بما نسبته 45% من الأزمة المرورية.

واضاف أن الطريق سيتم باتجاه واحد للمركبات الخارجة من مدينة رام الله الى مدينة القدس عبر حاجز قلنديا، وهذا سيؤدي الى تقليل عدد المركبات المتجهة إلى القدس عبر الطريق الرئيسي مما يخفف من الضغط المروري في الطريق.