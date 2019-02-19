عددها 100.. التربية تعلن عن منح جميل الشامي

رام الله- وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن توفر 100 منحة دراسية للحصول على شهادة البكالوريوس في الجامعات الفلسطينية للعام 2018-2019، وهي مقدمة من عائلة المرحوم جميل الشامي.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف طلبة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مع تخصيص 10 منح لطلبة مدرسة الشيخ الشامي في بيت عور التحتا.

ودعت "التربية" المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على المزيد من التفاصيل بما يشمل الشروط والوثائق المطلوبة والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والموعد المحدد للتقديم.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول؛ يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تقدم طلبات طلبة غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.