سهول جنين.. ملاذ الخريجين العاطلين عن العمل

جنين- وطن- محمد عتيق: التحقوا بالجامعات الفلسطينية وما أن انتهوا منها حتى أصبحوا في ركب الخريجين العاطلين عن العمل، هذه حكاية عشرات الشباب من مدينة جنين، الذين لم يستوعبهم سوق العمل، فوجدوا في سهول جنين ملاذاً لهم.

فسهول مدينة جنين وقراها، سلة الغذاء الفلسطيني، استطاعت على مدار عقود من الزمن، أن تستوعب عدداً كبيراً من الخريجين، الذين لم يجدوا في السوق مكاناً لهم، ففي جنين الزراعة باتت الوجهة الأولى للخريجين بعد تخرجهم من الجامعات، في ظل نسب البطالة المرتفعة جداً، في مختلف القطاعات.

وطن التقت المزارع محمد فضل عباس من قرية الجلمة شمال جنين، الحاصل على شهادة البكالوريس في الشريعة الإسلامية، والذي عانى في سبيل الحصول على وظيفة بشهادته، فبادر لانشاء مشروع زراعي، وشراء بيت بلاستيكي بمساعده والده.

ولا يختلف حال الشاب عباس عن حال الشاب محمد ياسين، الذي تخرج من جامعة القدس المفتوحة، تخصص تعليم اجتماعيات، ويعمل في أحد المزارع مقابلة نسبة من أرباح المحصول.

وأكد ياسين لـ وطن أن هذا العمل بالكاد يؤمن له المصروف اليومي، معبر عن استيائه من حال البطالة الذي يعاني منه الاف الشباب.

وعلى عكس ذلك، فإن المهندس أمير العاصي، اختار منذ البداية دراسة الهندسة الزراعية في الإنتاج النباتي والوقاية، كي لا يكابد عناء البطالة بعد التخرج.

وقال العاصي لـ وطن: نحن نعيش في بلد زراعية وسواء درست زراعة أو أي تخصص آخر، فإنني في نهاية الأمر سأعمل في الزراعة لأنها الفرصة الوحيدة المتاحة للجميع في جنين، وهذا ما دفعني لدراسة الهندسة الزراعية.

ويشغل قطاع الزراعة في مدينة جنين الاف الشباب الفلسطينيين، الخريجين وغير الخريجين، حيث وصلت نسبة البطالة وفقا لجهاز الاحصاء المركزي عام 2017 إلى 27.7%.