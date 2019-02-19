غداً.. عائلة أبو هاشم تنصب خيمة تضامن مع ابنها الأسير إياد

غزة- وطن: قال أحمد أبو هاشم ابن عم الأسير إياد أبو هاشم (42 عاماً) من رفح جنوب قطاع غزة، إن عائلته ستقيم يوم غد خيمة اعتصام على دوار النجمة برفح ستبدأ بعد صلاة العصر وتستمر حتى يوم الخميس للمطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن ابنها إياد.

وأضاف أبو هاشم خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى أنه كان من المقرر الإفراج عن الأسير إياد في 12 فبراير 2019، -أي قبل أسبوع -بعد قضائه (22 عاماً) في سجون الاحتلال.

وأكد أنه بعد أسبوع من الاحتجاز الاحترازي لإياد في مراكز الاحتلال قرر الأخير تمديد اعتقاله إدارياً لمدة شهر حتى تحل قضيته، ونقله بالأمس إلى سجن النقب الصحراوي.

وأوضح أن عائلة إياد تقطن في قطر منذ سنوات طويلة، ولا تستطيع الوصول لغزة كونها "نازحة لا تحمل هوية فلسطينية"، مشيراً إلى أن الاحتلال يدعي بعدم الإفراج عنه لعدم قبول أي دولة حول العالم لاستقباله.

وشدد على أن الاحتلال لا زال يماطل في حل ملفه ونقله إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن ما يصل العائلة من معلومات عن طريق مؤسسات حقوقية ومحامين فقط.

واعتبر أن ما تقوم به إدارة السجون واحتجاز الأسير هو فقط للتنغيص عليه، والقهر التعسفي بحقه.

وطالب جميع المؤسسات المعنية والضمائر الحية بالتحرك حتى يتم إنشاء رقم وطني للأسير حتى يتسنى له الخروج من المعتقلات.