ائتلاف أمان يطلق مبادرة تشجيع الصحافة الاستقصائية لعام 2019

وطن: أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، وللسنة الرابعة على التوالي، مبادرة تشجيع الصحافة الاستقصائية في قضايا مرتبطة بمكافحة الفساد.

وفي بيان له، أوضح ائتلاف أمان أن المبادرة ستتيح المجال للإعلاميات والإعلاميين للتقدم بفرضيات تحقيق استقصائي تميط اللثام عن أفعال فساد.

وقال إنه سيقوم باختيار 15 فرضية منها بهدف إنضاجها وتطويرها كتحقيقات استقصائية منشورة بمختلف الأشكال الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة.

وسيقوم أمان بتقديم الدعم الفني للإعلاميين إبان مرحلة الإعداد، بالإضافة الى دعم مالي لهم، وذلك بعد تقييم لجنة متخصصة التحقيق المنجز في حلته النهائية وفقا لمعايير محددة، ونشر الإعلاميين لمادتهم الاستقصائية في واحدة أو أكثر من الوسائل الإعلامية المحلية أو الدولية.

الجدير ذكره أن فتح باب استقبال طلبات إبداء الرغبة في التقدم يتواصل حتى 1-3-2019، وسيقوم أمان بعقد ورشة إعداد وتهيئة لجميع المتقدمين بهدف توجيههم نحو صياغة فرضيات تحقيقاتهم.