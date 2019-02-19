مارسيلو يصدم إدارة النادي الملكي

وطن: ذكرت تقارير صحفية أن الدولي البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني، لم يعد يرغب في الاستمرار رفقة الفريق الملكي.

ووفق موقع "cope"، فإن المدافع البرازيلي اجتمع مؤخرا مع مسؤولي الريال، وأفصح لهم عن رغبته في الرحيل عن "الميرينغي"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر نجم ريال مدريد مغادرة الفريق قبل انتهاء عقده الحالي صيف العام 2022، وفي حال إصرار اللاعب على الرحيل، وتوصل إدارة فريقه إلى عرض مغر، فقد نشاهد صاحب الـ31 عاما بقميص فريق آخر في الموسم المقبل.

وانضم مارسيلو للريال عام 2007، وخاض مع الفريق هذا الموسم 24 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع ثلاثة أهداف أخرى

وفي الفترة الأخيرة يتعرض اللاعب لانتقادات لاذعة بسبب تذبذب مستواه.

وفي حال رحيله عن الفريق الملكي، يتوقع أن يلتحق بزميله السابق وصديقه، البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.