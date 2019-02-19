ترامب مرشح رئيس وزراء اليابان لجائزة نوبل

وطن: ذكرت وسائل إعلام أميركية أن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي رشّح الرئيس دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام بناء على طلب واشنطن، بينما امتنع آبي أمام برلمان بلاده عن التعليق على الموضوع.

ونقلت صحيفة ذا هيل عن إعلام ياباني أن الحكومة الأميركية تواصلت مع آبي لبحث إمكان ترشيح ترامب للجائزة بعد قمته التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بسنغافورة في يونيو/حزيران الماضي.

يأتي هذا بعد ما صرح ترامب الجمعة الماضي بأن آبي رشحه لجائزة نوبل للسلام، لجهوده في التوصل إلى اتفاق سلام مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب "في الحقيقة، يمكنني قول هذا، رئيس وزراء اليابان آبي قدّم لي نسخة جميلة من رسالة أرسلها إلى اللجنة المسؤولة عن جائزة نوبل للسلام"، وأضاف في تصريح بالبيت الأبيض أن آبي قال له "لقد رشحتك من باب الاحترام نيابة عن اليابان، أطلب منهم منحك جائزة نوبل للسلام".

وفي رده على سؤال متعلق بالأمر في برلمان بلاده، قال آبي إنه لا يستطيع التعليق على السياسة التي تتبعها نوبل، "كما لا يمكن الكشف عن أسماء المرشحين، وهي السياسة المتبعة للجائزة منذ خمسين عاما".

وعند سؤاله عن صحة التقارير التي تشير إلى ترشيحه ترامب للجائزة، أجاب بأنه لا يقول إنّ هذه ليست الحقيقة، وأشار إلى مساهمة ترامب في القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.