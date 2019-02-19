على خلفية أحداث الأقصى.. مجلس النواب الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي

وطن- وكالات: طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، على خلفية الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى وفلسطين بشكل عام.

جاء ذلك بعد أن تبنى المجلس بيانا للجنة فلسطين هاجم فيه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الاقصى المبارك.

وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، في البيان، : "نثمن الجهود الملكية المكثفة التي أفضت إلى إزالة الأقفال الحديدية التي فرضها الاحتلال على باب الرحمة اليوم الثلاثاء".

وأضاف السعود أن "لجنة "فلسطين النيابية" تدعو الحكومة إلى القيام بسحب السفير الأردني من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي القابع في العاصمة عمان تأكيدا منها على الموقف الرافض لتلك الممارسات التي تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية".

ودعا البيان كافة البرلمانات العربية والاسلامية والمحافل الإقليمية لاتخاذ الاجراءات التي تسعى لتقسيم الواقع الزماني والمكاني للمسجد الاقصى.