حماس تحذر من انفجار قطاع غزة

وطن: حذر فتحي حمّاد القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس، من انفجار ، قطاع غزة؛ جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

وقال حماد، في كلمة له خلال مسيرة على الحدود الشمالية للقطاع، اليوم نعلن نذير الانفجار حال استمر الحصار الإسرائيلي على القطاع .

وأضاف "سنقتحم الحدود إذا لم يعُد العدو إلى رشده وتطبيق التفاهمات، نفد صبرنا والأدوات الخشنة كالمسيرات الليلية على حدود غزة، والبالونات الحارقة وقص السلك تتصاعد" .

وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.

ولفت حماد إلى أن التطبيع مع إسرائيل يعني تصفية القضية الفلسطينية، لكننا لن ننكسر ونحن ثابتون على أرضنا .

وأوضح أن حركته ستمضي قدما في تحرير الأسرى والقدس وتعلم الأطفال كيف يحررون أرضهم من الاحتلال الإسرائيلي.

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