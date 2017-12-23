جمعية نادي القضاة "إنذار الداخلية منعدم وتعديّا صارخاً على حقوق القضاة"

رام الله- وطن للأنباء: أكدت جمعية نادي القضاة الفلسطينين أنّ إنذار وزارة الداخلية لها انطوى على مغالطات قانونية وواقعية تجعل من هذه الإنذار هو والهباء سواء مبينةً أنه جاء مجافيا ومناقضاً للقانون الأساسي وقانون الجمعيات النافذ والمواثيق الدولية لاسيما أنّ كل الاجراءات التي اتخذتها جمعية النادي تنسجم مع هذه المرجعيات القانونية ومع أحكام النظام الأساسي للجمعية لاسيما المادة (6) المصادق عليه من قبل وزارة الداخلية أصولا.

وأكدت الجمعية في بيان وصل "وطن" اليوم السبت نسخة عنه أنّ حق القضاة في تكوين الجمعيات وحقهم في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي هو حق دستوري عبّر عنه الباب الثاني من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وينحدر منعدما كل قرار صادر عن أي جهة كانت يخالف هذا الحق.

وكانت الجمعية قد تلقت انذاراً خطياً صادر عن مجلس الوزراء عن ديوان وزارة الداخلية بتاريخ (26/11/2017) تبلغت فيه عن شكوى قدمها رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على مراسلة من رئيس دائرة التفتيش القضائي، تمهد بحل جمعية نادي القضاة بحسب ما أفاد به رئيس الجمعية المستشار اسامة الكيلاني لوطن في وقت سابق.

واستهجنت الجمعية ما ورد في الانذار من أنه جاء بناء على شكوى من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي اللذان نفيا ذلك علما أن جمعية النادي سوف تتخذ المقتضى القانوني مؤكدين الثقة بأعضاء مجلس القضاء الأعلى بوقوفهم إلى جانب حقوق القضاة وجمعية النادي.

ودعت الجمعية في بيانها وزارة الداخلية ومن يقف خلفها إلى تصويب أوضاعهم القانونية وعدم التدخل في الشأن القضائي وعدم تنفيذ أية أجندات ترمي إلى إضعاف جذوة الحراك القضائي في الدفاع عن استقلال القضاء والعمل بمهنية ومسؤولية دون شخصنة أو تهديد .

وهذا نص البيان كاملاً :

"إنذار وزارة الداخلية لجمعية نادي القضاة منعدم ويشكل هدراً للحقوق الدستورية وتعديّا صارخاً على حقوق القضاة"

عطفا على قيام وزارة الداخلية بتوجيه إنذار خطي لجمعية نادي القضاة الفلسطينيين بما يتضمن المساس بأبسط الحقوق الدستورية للمواطن الفلسطيني بوجه عام، ولحقوق القضاة الدستورية بوجه خاص لاسيما الحق في تكوين الجمعيات التي تدافع عن استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، فإنّ جمعية نادي القضاة وأمام هذا التصعيد غير المسبوق الذي يعكس حالة تفرد السلطة التنفيذية وإمعانها في محاولات تهميش الحراك القضائي والحقوقي الذي تقوم به وتسانده المؤسسات الحقوقية الفلسطينية قاطبة، الأمر الذي عبر عنه بيان منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية التي تمثل في مجموعها ما يزيد عن 145 منظمة، وأمام انحياز دولة فلسطين لتكريس المعايير الدولية لحقوق شعبنا بالانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية وتصويت الامم المتحدة للحقوق المشروعة لدولتنا العتيدة وانحياز فخامة رئيس دولة فلسطين الدائم لاستقلال القضاء الذي يثمنه دائما قضاة فلسطين وأمام تحذير جمعية نادي القضاة في اكثر من مناسبة وإلماحها إلى سعي السلطة التنفيذية لحلّ جمعية نادي القضاة التي تمثل العمل الأهلي للقضاة في حالة تؤكد ما آلت له حالة الحقوق والحريات العامة والتعدي على استقلال القضاء وكرامة المحامين في ظلّ تصدي جمعية النادي لذلك، والتي كان آخرها الاحتجاج على اختطاف محام من قاعة المحكمة وعدم الاستجابة لحقوق القضاة التنكر لها والتمييز بين القضاة النظاميين وغيرهم ومحاولات امتهان كرامة القضاة، فإننا في جمعية نادي القضاة الفلسطينيين وأمام هذا التصعيد الخطير نؤكد على ما يلي:

أولا: إنّ حق القضاة في تكوين الجمعيات وحقهم في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي هو حق دستوري عبّر عنه الباب الثاني من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وينحدر منعدما كل قرار صادر عن أي جهة كانت يخالف هذا الحق.

ثانياً: إنّ حق القضاة في تكوين الجمعيات وحقهم في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء ومبادئ بنجلور للسلوك القضائي.

ثالثاً: إنّ إنذار وزارة الداخلية انطوى على مغالطات قانونية وواقعية تجعل من هذه الإنذار هو والهباء سواء لكونه جاء مجافيا ومناقضاً للقانون الأساسي وقانون الجمعيات النافذ والمواثيق الدولية لاسيما أنّ كل الاجراءات التي اتخذتها جمعية النادي تنسجم مع هذه المرجعيات القانونية ومع أحكام النظام الأساسي للجمعية لاسيما المادة (6) المصادق عليه من قبل وزارة الداخلية أصولا.

رابعاً: نستهجن ما ورد في الانذار من أنه جاء بناء على شكوى من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي اللذان نفيا ذلك علما أن جمعية النادي سوف تتخذ المقتضى القانوني مؤكدين ثقتنا بأعضاء مجلس القضاء الأعلى بوقوفهم إلى جانب حقوق القضاة وجمعية النادي.

خامساً: إنّ الهيئة العامة للقضاة الفلسطينيين تحذر أي جهة كانت من المساس بالعمل الأهلي للقضاة الذي سيكون له عواقب وخيمة وتداعيات حقوقية على كافة المستويات بما سيدفع القضاة الفلسطينيين إلى اتخاذ إجراءات قانونية مقابلة تذهب إلى الطعن بشرعية كل من يحاول النيل من شرعية جمعية نادي القضاة.

سادساً: ندعو وزارة الداخلية ومن يقف خلفها إلى تصويب أوضاعهم القانونية وعدم التدخل في الشأن القضائي وعدم تنفيذ أية أجندات ترمي إلى إضعاف جذوة الحراك القضائي في الدفاع عن استقلال القضاء والعمل بمهنية ومسؤولية دون شخصنة أو تهديد.

أخيرا .. تؤكد الهيئة العامة لقضاة فلسطين أنّ القضاء الفلسطيني قد بلغ الرشد ولن يقبل أية وصاية من أية جهة كانت مهما كلف الأمر انطلاقاً من الرسالة القضائية السامية التي جعلت للقضاء مكانة سامية لا ينال منها إنذار خطي أو تهديد مقنع أو محاولات بائسة لتدجين القضاة وأقصائهم عن المشاركة والتعبير عن آرائهم في المشهد العام.