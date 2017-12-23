الأسير رزق الرجوب يستأنف إضرابه بعد تعليقه لايام

رام الله- وطن للأنباء: أعلن الأسير رزق عبد الله مسلم الرجوب (52عامًا) من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل إضرابه المفتوح عن الطّعام بعد أيام من تعليق الإضراب لإفساح المجال أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمطلبه بإنهاء الاعتقال الإداري والتراجع عن مساومتها بترحيله إلى السّودان.

ووفق العائلة فقد قرر الرجوب استئناف الإضراب بعد الردود السلبية من جانب إدارات مصلحة السّجون التي طالبت بتعليقه الإضراب الذي استمر نحو أسبوع في سجن عوفر القريب من رام الله، لتمكينها من الحصول على الإذن بالاستجابة لمطلبه.

وكان الرجوب أعلن الإضراب بعد تخييره ما بين الاعتقال الإداري أو الإبعاد إلى السّودان ورفضه للأمرين، وقرّر خوض الإضراب.

يشار إلى أنّ رزق الرجوب أحد الأسرى المعروفين في السجون وقضى أكثر من 20 عامًا في اعتقالات عديدة.