خاص بالفيديو .. صاحب بسطة يناشد رئيس بلدية رام الله عبر وطن

رام الله-وطن للأنباء- وفاء عاروري: ناشد المواطن أحمد معطان من سكان قرية برقة قضاء رام الله، عبر وطن، رئيس بلدية رام الله، المهندس موسى حديد بمساعدته، حيث يعمل معطان على بسطة في مدينة رام الله، منذ خمسة وعشرين عاما، وهي المصدر الوحيد لاعالة اسرته.

وقال معطان لـ وطن، انه منذ ست سنوات قامت بلدية رام الله بترخيص عدد محدود من البسطات، مقابل مبلغ شهري يتم دفع للبلدية، ولكن قبل شهر تحديدا قام موظفو البلدية بازالة بسطته وقالوا انها تأتي مكان عداد للدفع المسبق، مع انه يقف في ذات المكان منذ سنوات طويلة.

ومنذ ذلك الوقت يتنقل معطان في الشوارع من أجل انفاق بضاعته من فواكه وخضروات موسمية، يعيل بمردودها اسرته، ويشرح معطان لوطن انه يعاني ظروفا اجتماعية صعبة كما لديه مشكلة صحية في ظهره تمنعه من العمل في اي مجال اخر، وبالتالي لا مجال لتغيير عمله الى اي عمل آخر.

وقال معطان إنه خلال الاسبوع الماضي وحده صادر منه موظف في بلدية رام الله ثلاث موازين من اجل منعه من العمل، وفي كل مرة يتكلف شراء ميزان جديد، على حسابه.

وأوضح معطان انه الوحيد الذي تم ازالة بسطته من مكانها مع انه في نفس الشارع يوجد عدد من البسطات بقيت في ذات الموقع، والتي بقيت على حالها دون اي تغيير.

وناشد معطان كل المسؤولين في بلدية رام الله وعلى رأسهم رئيس البلدية بالنظر الى حالته الاجتماعية والصحية الصعبة، فلا مصدر دخل لعياله الا هذه البسطة.