6 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات بلدة مادما في نابلس

وطن للأنباء: اندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة "مادما" جنوبي مدينة نابلس، بعد اقتحامها لمساندة مجموعة من المستوطنين قاموا بالاعتداء على المواطنين هناك.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين القريبة من القرية، اقتحموا البلدة مساء السبت، وحاولوا الاعتداء على المواطنين، أعقبها اقتحام واسع لجيش الاحتلال الذي حاول حماية المستوطنين وإخراجهم من القرية.

واندلعت مواجهات قوية بين الشبان وجنود الاحتلال على مداخل القرية ووسطها، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ووابل كثيف من قنابل الغاز والصوت اتجاه منازل المواطنين.

وأصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط نقلت سته إصابات منها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس لتلقي العلاج.

وقال بيان لوزارة الصحة: "إن الإصابات التي تم نقلها كانت إصابة واحدة بالكوع بالرصاص الحي، و5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وصفت بالمتوسطة والطفيفة".