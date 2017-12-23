الاحتلال يفرج عن 3 أتراك بكفالة بعد اعتقالهم في الأقصى

رام الله- وطن للأنباء: قررت محكمة الاحتلال، مساء السبت، الافراج عن 3 أتراك بكفالة بعد أن اعتقلتهم شرطة الاحتلال الإسرائيلي الجمعة بالقدس المحتلة.

وعقدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، جلسة قضائية لمحاكمة 3 مواطنين أتراك اعتقلتهم في المسجد الأقصى، أمس؛ بتهمة الإخلال بالنظام العام والمشاركة في مظاهرة غير قانونية.

واعتقلت شرطة الاحتلال آدم كوج، في "طريق الواد" بالقدس المحتلة، والذي يضم المسجد الأقصى، بعد صلاة الجمعة، وعبد الله قزل إرمق، ومحمد قرغيلي، بعد صلاة المغرب.

ويحمل المعتقلان الجنسية البلجيكية إلى جانب التركية، وتعمل البعثتان التركية والبلجيكية على متابعة الإجراءات الإسرائيلية بحقهما.