الاحتلال يخفض حكم الاسيرة بشرى الطويل

رام الله- وطن للأنباء: قررت محاكم الاحتلال تخفيض القرار الإداري الصادر بحق الأسيرة بشرى الطويل من ستة إلى أربعة شهور.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في الأول من نوفمبر منزل القيادي في حركة حماس جمال الطويل في رام الله، وقامت بإعادة اعتقال نجلته الأسيرة المحررة بشرى، حيث سبق أن اعتقلت مرتين وأمضت عدة أشهر في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن الأسيرة الطويل تحررت في صفقة وفاء الأحرار، بعد أن أمضت 5 أشهر في سجون الاحتلال، من حكمها البالغ 16 شهراً، وأعاد الاحتلال اعتقالها مرة أخرى بعد عملية الخليل منتصف عام 2014 ، وأعاد لها الحكم السابق، حيث أمضت بقية محكوميتها البالغة 11 شهراً قبل إطلاق سراحها فى مايو من العام 2015.