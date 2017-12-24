رئيس الاستخبارات الاسرائيلي: احبطنا 94 عملية فدائية و8 عمليات اختطاف.. والوضع متفجر

القدس- وطن للأنباء: في اجتماع للجنة الخارجية والامن في الكنيست، زعم رئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الشاباك) ان 8 عمليات خطف جنود ومستوطنين، و13 عملية تفجير قد تم احباطها خلال العام 2017، وهذا ما يعني ان الوضع الميداني ليس مستقرا كما يبدو.

واوضح ناداف ارجمان ان الجهاز احبط ايضا 94 عملية فدائية فيما حال دون تنفيذ 1100 فلسطيني عمليات فردية.

وقال ان 54 عملية ضد اهداف اسرائيلية (طعن ودهس واطلاق نار) وقعت خلال هذا العام مقارنة مع 108 العام الذي سبقه، لكن هذه الارقام خادعة حيث ان عدد العمليات تراجع لكن العمليات الهادفة الى القتل ارتفعت.

وتابع ان الساحة الفلسطينية غير مستقرة سواء في غزة ام في الضفة الغربية وخاصة بعد قرار ترامب حول القدس، زاعماً ايضاً ان حماس تحاول زعزعة مكانة السلطة الفلسطينية من خلال تنفيذ عمليات مسلحة ضد اسرائيل.

وختم ارغمان بان الفترة المقبلة تمثل تحديا امنيا كبيرا لاسرائيل.