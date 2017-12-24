فيديو | محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الطفلة عهد التميمي

وطن للأنباء: رفضت محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل عوفر غرب رام الله، اليوم الأحد، الإفراج عن الطفلة الأسيرة عهد التيميمي (17 عاما) بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.

ومن المقرر أن تعقد جلسة لمحاكمة "عهد" ووالدتها "ناريمان" وابنة عمها "نور"، يوم غد الاثنين، في محكمة "عوفر".

واشتكت الطفلة عهد التميمي يوم الأحد، رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال ملابس لها منذ اعتقالها الثلاثاء الماضي من منزلها في قرية النبي صالح برام الله في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة.

وقالت مراسلة قناة الجزيرة بمدينة القدس المحتلة الصحفية نجوان السمري التي حضرت جلسة المحكمة الخاصة بالتميمي، إن غالبية الجلسة اليوم تطرقت لظروف اعتقالها.

ولفتت إلى أنها "تشعر بالبرد لأنه لم يُحول لها ملابس منذ اعتقالها"، إلا أنها رغم ذلك "حاولت أن تظهر أنها قوية رغم تقييدها أرجلها، وعدم السماح لها بالتحدث مع والدها".

وذكرت السمري أن محكمة الاحتلال قبلت طلب النيابة العسكرية الإسرائيلية بتمديد اعتقال الطفلة التميمي لمتابعة ومواصلة التحقيق؛ لافتة إلى أنه "لم يجر التحقيق مع التميمي منذ تمديد اعتقالها يوم الأربعاء الماضي".

ولفتت السمري إلى أن الطفلة التميمي "اقتيدت إلى غرف التحقيق والعزل خلال الأيام الماضي دون أن يتم توجيه أي أسئلة لها"، وترى هيئة الدفاع عنها أن ذلك "لمحاولة كسر إرادتها والتنكيل بها بسبب الصفعة التي وجهتها لقوات الاحتلال".