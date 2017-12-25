نواب عرب سيقاضون المتطرف ارون حزان لتهجمه على اهالي اسرى غزة

القدس- وطن للأنباء: قال النائب العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة طلب أبو عرار، إن ما قام به عضو الكنيست عن الليكود ارون حزان، اليوم الاثنين، من تهجم على أهالي الأسرى أثناء توجههم لزيارة أبناءهم في سجون الاحتلال صباح اليوم يعبر عن عنجهيته وعنصريته.

وأوضح أبو عرار لـ وطن للانباء إن عضو حزب الليكود حزان أراد من خلال فعلته هذه اللاأخلاقية، أن يرتقي سياسياً داخل حزبه، حيث تعبر عن عنصرية وحقد كبير ضد الفلسطينيين.

وأشار الى أن حزان ابتغى الظهور اعلامياً وسياسياً، فتهجم على أهالي الأسرى.

وأكد أنه من الضروري أن يتقدم أهالي الأسرى بشكوى ضد نائب الكنيست وعضو الليكود حزان، ومحاسبته على تهجمه عليهم وشتم أبنائهم.

ومن المتوقع أن يتوجه أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة الى جمعية حقوقية في الداخل الفلسطيني لمحاسبة حزان على فعتله.

وظهر حزان في فيديو وهو يشتم أهالي الأسرى وأبنائهم، بعد اعتراضه أحد الحافلات التي تنقل أهالي الأسرى لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.