"انسانية بلا وجوه".. لوحات بريشة فلسطينية شابة

غزة- وطن للأنباء_رنين خالدي: بريشتها الصغيرة ومدرستها الفنية الخاصة، استطاعت الرسامة الشابة لانا شاهين "22عاماً" من غزة ان ترسم مفاهيم إنسانية متعلقة بالسلم والحرب والعلاقات بين البشر.

"انسانية بلا وجوه" هو اسم اول معرض خاص افتتحته الرسامة لانا شاهين والذي يناقش مواضيع المرأه وعلاقتها ببناء المجتمع، احتوى المعرض على 25 لوحة مختلفة تعبر عن خيبات الأمل، الحب، الأحلام المنتظرة، التقابل بين البشر، وانتظار، تجسد كل لوحة منها مقولة وضعتها الفنانة شاهين، أو اقتباسات معينة تساهم في فهم فكره اللوحة.

تقول شاهين لـ"وطن للأنباء" أن أغلب لوحات المعرض كانت من دون ملامح في الوجوه، والفكره هنا تنبع من أن النفاق الاجتماعي أصبح المسيطر، "والانسان لا يعلم ان كان الشخص المقابل له سيء ام جيد، وبالتالي لن احكم علىالشخص من ملامحه لان الجوهر دائما افضل".

وأضافت شاهين أنها اعتمدت فكرة مناقشة السلم والحرب في لوحات المعرض، لان تفكير الشباب الفلسطيني يدمج ما بين التناقضات في كل شيء، ولتحسين الصورة عن المواهب الموجودة في غزة واثبات المنهجية التي تنص أن شباب العالم لا يمتلكون قدرات أدنى من قدراتنا كشباب بداخل غزة.

يذكر ان الفنانه شاهين تعلمت الرسم منذ السابعة من عمرها، وأكدت شاهين ان الفن و الرسم هو مجرد موهبه لديها وليس دراسة.

تسرد شاهين لـ"وطن للانباء" قصتها و تقول، "بدأت اهتم بالفن منذ عمر السابعة من دون تعلم قواعد او قوانين للرسم، ودعمني أبي وامي بشكل كبير حيث انهما كانا يشتريان لي اللوحات والألوان، وشاركت في معارض كثيره داخل فلسطين وخارجها وفزت بالعديد من المسابقات على مستوى العالم، ولم تكن لوحاتي بالبداية عبارة عن سلسلة، بل كانت تقتصر على رسمة او رسمتان".

وتكمل شاهين، "لم أتجه لدراسة الفن، كنتُ الوحيدة التي ذهبت لتدرس الأدب الإنجليزي، من بين أخواتي اللواتي اخترن الطب لدراستهم، لاني كنت اؤمن ان نجاح مستقبلي وابداعي المختلف مرتبط بما أُحب فعله فقط".

وختمت شاهين قولها بأنها حاليا تجهز لمعرض ثان سيناقش قضايا القدس، وقضايا القرى والمدن التي سلبها الاحتلال، ستتكلم كل لوحة عن مكان معين ضاع في فلسطين.