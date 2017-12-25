محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسيرة عهد التميمي لـ 4 أيام

وطن للأنباء: مددت محكمة "عوفر" العسكرية الاسرائيلية، اليوم الاثنين، اعتقال الأسيرة عهد التميمي، مدة 4 أيام، حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت المحامية غابي لافكي، لوكالة فرانس برس، إن "المحكمة قررت تمديد اعتقال عهد التميمي (17 عاما) مدة اربعة أيام بحجة انها تشكل خطرا على امن الدولة".

كما ستقرر المحكمة في وقت لاحق اذا كانت ستمدد اعتقال ناريمان التميمي (43 عاما) والدة عهد، ونور ناجي التميمي (21 عاما) ابنة عمها، بعد انتشار شريط فيديو، تظهر فيه الفتاتان وهما تطردان جنديين في قرية النبي صالح قرب رام الله.

وكانت نيابة الاحتلال العسكرية قد طالبت، خلال الجلسة، بتمديد اعتقال الطفلة عهد (17 عاما)، لمدة 10 أيام لاستكمال التحقيق معها.

وكانت محكمة عوفر، قرب رام الله، قد رفضت أمس الأحد، الإفراج عن التميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.