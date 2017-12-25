البرغوثي يلتقي وزير خارجية مالطا

وطن للأنباء:التقى الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أمس الأحد، وزير خارجية مالطا كارميلو أبيلو في مدينة بيت لحم .

وأطلع البرغوثي وزير الخارجية على الممارسات الاسرائيلية والانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وشرح البرغوثي، طبيعة نظام الفصل والتمييز العنصري "الابرتهايد" الذي تفرضه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال البرغوثي، ان اسرائيل تسعى لتدمير فكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال الامعان في الاستيطان ومصادرة الاراضي وبناء جدار الفصل العنصري.

وبين البرغوثي، الاوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الحصار وآثار العدوان الاسرائيلي عليها، وتفشي البطالة وسوء الاوضاء الاقتصادية والصحية والبيئية، والنقص الحاد في المياه، وانقطاع الكهرباء.

وشكر البرغوثي وزير الخارجية على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها التصويت ضد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لاسرائيلي