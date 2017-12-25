العاملون في الأونروا يحتجون غداً رفضا لقرار الوكالة تقليص أعدادهم

رام الله- وطن للأنباء: أعلن الاتحاد العام للعاملين في الأونروا في الضفة الغربية، عن إجراءات احتجاجية ضد قرارات وكالة الأونروا في تقليص عدد العاملين والخدمات المقدمة للاجئين.

وقال جمال عبد الله رئيس الاتحاد العام للعاملين في الأونروا في الضفة الغربية، إن الاتحاد قرر تنظيم وقفة احتجاجية في الشيخ جراح في القدس المحتلة، وإغلاق مكتب المنطقة في الخليل والاعتصام أمامه احتجاجاً على هذه التقليصات.

وأضاف عبدالله لـوطن، إن الوكالة قامت برفع رسوم التأمين الصحي بنحو مليون دولار على مجمل العاملين والموظفين، إضافة إلى نيتها إغلاق مستشفى قلقيلية في الأول من العام القادم، مما يؤدي إلى الاستغناء عن خدمات 128 موظف وعامل في المستشفى.

وبخصوص التعليم، رفعت الوكالة أعداد الطلبة في الصفوف، حيث كان أقصى عدد للطلبة في الصف الواحد (40 طالباً)، إلا أنه مع بداية العام تم رفع العدد إلى (50 طالباً)، الأمر الذي أدى إلى زيادة العبئ على المعلمين والاستغناء عن عشرات المعلمين الذين لم يبقى لهم صفوف، وبناءً على ذلك اصدرت الوكالة قرار بفصل نحو 158 معلماً من حملة الدبلوم وحرمانهم من نهاية الخدمة، وفق عبد الله.

وأضاف أن هناك قرارا بإغلاق كلية دار المعلمين وبالتالي الاستغناء عن موظفيها، وإغلاق مدرسة بيت صفافا في بداية العام، ووجود 10 مدارس مماثلة في طريقها للإغلاق بحجة أن أعداد الطلبة فيها قليلية.

وأوضح أن الوكالة، أعلنت عن تقاعد مبكر طوعي قبل سنتين، أدى إلى تقاعد نحو 1500 معلم في حينه، لكن منذ ذلك الوقت لم يتم استبدالهم بمعلمين جدد، على الرغم من النقص في التخصصات كالانجليزي والرياضيات.

إلى جانب ذلك، أوضح عبد الله أن الوكالة قامت خلال الفترة الماضية بتقليص الخدمات الصحية والمعونات الغذائية بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى وجود عدد من العاملين بلا عمل، وهو ما يهدد مستقبل عملهم في الوكالة.

وطالب عبد الله بوقف سياسة فصل الموظفين والعاملين وإعادة المفصولين منهم إلى وظائفهم.