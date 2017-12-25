فيديو | السنوار: إيران أبدت استعدادها لدعم المقاومة دفاعاً عن القدس بلا شروط

وطن للأنباء: أكد القائد العام لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، "تواصل مع كتائب القسام وسرايا القدس وأكد وقوف إيران والحرس الثوري بكل ما يملكان إلى جانب المقاومة الفلسطينية".

وفي كلمة ألقاها في غزة، نقل السنوار عن سليماني الاستعداد لتقديم كل الدعم دفاعاً عن القدس.

السنوار أكد أن سليماني "لم يشترط أي شيء على المقاومة الفلسطينية، بالتوازي مع تقديم كل الدعم إليها في معركة الدفاع عن القدس".

كما أعلن القائد العام لحركة حماس في غزة استعداد حماس لأي تحالف يخدم انتفاضة الشعب الفلسطيني من دون أي عوائق.

من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد داود شهاب أن اللواء سليماني "وضع إمكانيات إيران بتصرف المقاومة الفلسطينية بلا شروط".

واضاف "على المقاومة مسؤوليات أكبر بعد إعلان ترامب وسيكون لها فعلها في الوقت المناسب".

(الميادين)