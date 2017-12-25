الصليب الأحمر يوبخ الاحتلال الإسرائيلي

وطن للأنباء: أعلن الصليب الأحمر، اليوم الاثنين، أنّ من واجب الاحتلال الاسرائيلي ضمان سلامة وكرامة الأسر الفلسطينية التي تزور الأسرى، وذلك بعدما ظهر عضو بالكنيست في تسجيل مصور وهو يوجه إهانات على متن حافلة تقل أهالي أسرى قطاع غزة.

واستقل أرون حزان الحافلة عند الحدود مع غزة وتبعته أطقم التصوير. وقال على "تويتر" إنّه أبلغ الأقارب أنّ الأسرى "إرهابيون يجب أن يموتوا".



وفي مقطع مصور منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صاح في والدة أحد الأسرى قائلاً إنّ ابنها "حشرة" و"كلب" لترد عليه الأم مستنكرة: "حشرة؟..ابني مش حشرة.. ابني سيد الرجال والكلب هو اللي بيقول عنه كلب".



وكانت الأسر على متن الحافلة في طريقها من قطاع غزة إلى سجن نفحة في النقب في موكب ترافقه اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالت اللجنة في بيان إنّها "تأخذ ما حدث اليوم بجدية شديدة"، بحسب وكالة "رويترز".



وقالت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة في بيان: "الأسر لها الحق في زيارة أحبائها بطريقة كريمة... السلطات المختصة مسؤولة عن أن تضمن إجراء الزيارات بطريقة آمنة ومن دون تدخل".



وقال حزان، وهو عضو في حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، إنّه واجه الأقارب للترويج لتشريع يلغي زيارات من هذا القبيل لحين عودة "السجناء الإسرائيليين" في غزة ورفات الجنود من هناك.



واعترفت حماس باحتجاز ثلاثة إسرائيليين عبروا إلى القطاع. وبالإضافة إلى هؤلاء يسعى الاحتلال الاسرائيلي إلى استعادة رفات جنديين لجيش الاحتلال يقول إنّهما قتلا في حرب على غزة عام 2014.



ووصف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني حزان بأنّه "متطرف"، لكنّه قال: "إنّ هذا العمل الوحشي تتحمل مسؤوليته حكومة العدو الإسرائيلي لاسيما وأنّ أرون حزان عضو في الإئتلاف الذي يشكل هذه الحكومة وما كان ليقوم بذلك لولا أنّ هناك ضوءاً أخضر من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، هذه محاولة بائسة للضغط على أهالي الأسرى".

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