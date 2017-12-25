وفاة الكاتب الصحفي المصري صلاح عيسى بعد صراع مع المرض

وطن للأنباء: توفي الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى عن عمر يناهز 78 عاما ،بعد صراع مع المرض. وقال الكاتب والسياسي حسين عبد الرازق إن الراحل الكبير توفي متأثر بمرضه ، وأنه دخل في غيبوبة خلال الساعات الأخيرة.

وكان الكاتب الراحل يعالج في مستشفى السلام الدولي ، قبل أن تطالب أسرته وعدد من كبار الصحفيين بنقله لتلقى العلاج فى أحد المستشفيات العسكرية، وبالفعل تم الاستجابة لطلبهم ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري.

يذكر أن الراحل صلاح عيسي من مواليد 14 أكتوبر 1939 بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وعمل بجريدة الجمهورية أوائل السبعينيات من القرن الماضي، كما شارك في تأسيسي وإدارة عدد من الصحف والمجلات ،منها "الكتاب" و"الثقافة الوطنية" و"الأهالى" و"اليسار" و"القاهرة".

كما أصدر الكاتب الراحل أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979 وأتبعه بعدد من أهم المؤلفات في الأدب والتاريخ والفكر السياسي منها : "مثقفون وعسكر" ، "دستور في صندوق القمامة" ، "حكايات من دفتر الوطن" ، " تباريج جريح" ، "رجال ريا وسكينة" ، " جلاد دنشواى" ، " شاعر تكدير الأمن العام" وغيرها، وفق ما ذكر موقع "اليوم السابع".