الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ويغلق مخرطة بجنين

رام الله- وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واسعة تخللها اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وداهمت عددا من المنازل وفتشتها فيما اندلعت مواجهات.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا منازل في حي الزكارنة بذريعة البحث عن أموال غير قانونية وفتشوا عددا من المنازل دون اعتقالات.

وأشاروا إلى أن الشبان تصدوا لجنود الاحتلال وأشعلوا الإطارات ورشقوهم بالحجارة قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من البلدة.

قلقيلية

ونكلت قوات الاحتلال بعائلة مطلوب في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية واعتدت على ذويه في تكرار لاقتحام المنزل في الآونة الأخيرة.

وقال مواطنون ان جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن رشيد رضوان في عزون وكسروا محتويات المنزل وحققوا ميدانيا مع قاطنيه بحثا عن نجله محمد الذي تطارده قوات الاحتلال.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل بكثافة في الأسابيع الأخيرة في إطار البحث عن محمد حيث تتعرض عائلته للتنكيل الشديد.

واندلعت مواجهات في البلدة خلال عملية الاقتحام.

طولكرم

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم واعتقلت مواطنا وانتشرت في أحياء مختلفة من المدينة ومخيماتها.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب أحمد محمد حمدان عقب مداهمة منزل ذويه في المدينة وتفتيشه.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال انتشرت على مداخل المدينة ومفارق الطرق ومداخل مخيم نور شمس وطولكرم.

بيت لحم

واعتقلت 7 شبان، بينهم أشقاء، من مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأشقاء عبد الله، وعلي، ومحمود حماد، والشقيقين عمار، ومجدي أبو عكر، وأدهم أبو رويس، ومحمود عايد أبو عكر، بعد دهم ذويهم، وتفتيشها.

وأشار شهود عيان إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، دون إصابات.

وفي نفس السياق اغلقت قوات الاحتلال مخرطة في جنين بعد ان صادرت محتوياتها، بحجة تصنيع السلاح .