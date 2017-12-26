إسرائيل تجري اتصالات مع "عشر دول على الأقل" لنقل سفاراتها إلى القدس

وطن للأنباء: أعلنت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي الاثنين أن حكومتها تتواصل "مع عشر دول على الأقل" لتنقل سفاراتها إلى القدس بعد قرار واشنطن الاعتراف بالمدينة عاصمة للدولة العبرية.

وقالت هوتوفلي للإذاعة العامة "نحن على اتصال بعشر دول على الأقل بعضها في أوروبا" لتنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

وأدلت بهذا التصريح غداة إعلان غواتيمالا نيتها نقل سفارتها إلى القدس.

ولم تكشف المسؤولة الإسرائيلية أسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول إن "إعلان ترامب سيخلق تيارا لم نر حتى الآن سوى مقدماته".

وأوردت الإذاعة العامة نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن هندوراس والفيليبين ورومانيا وجنوب السودان بين الدول الذي قد تتخذ هذه الخطوة.

لكنها أوضحت أن الأمر يقتصر حاليا على اتصالات ولا يشمل مفاوضات ملموسة لنقل سفارات هذه الدول إلى القدس في موعد وشيك.

وأعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس الأحد أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، في قرار رحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لكنه لقي تنديدا شديدا من قبل الفلسطينيين باعتباره "عملا مخزيا".

فرانس24/ أ ف ب