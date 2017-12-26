أبو عبيدة لدولة الاحتلال: لتكن لديكم الجرأة في فتح ملف جنودكم في المكان المناسب

غزة- وطن للأنباء: وجه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء، رسالة الى دولة الاحتلال وجيشه، بعد اعتداء نائب الكنيست حزان على أهالي أسرى غزة أمس.

وقال أبو عبيدة "نقول للعدو بدلا من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالا صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب، ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء"

وأضاف "أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول، وبدلا من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلا من مسؤولياتكم، وهروبا من دفع الثمن، لكننا نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة".