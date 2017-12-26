وفاة مسنة بحادث دهس جنوب مدينة نابلس

نابلس-وطن للأنباء:لقيت المواطنة رحمة عبد الفتاح فتوح (85 عاما) من سكان عقربا جنوب شرق نابلس مصرعها في حادث دهس وقع في البلدة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، أن المواطنة رحمة فتوح ادخلت للمستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس بعد اصابتها بحادث دهس بشاحنة ووصفت اصابتها بالخطيرةـ، وأعلن الاطباء عن وفاتها مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن خبراء الحوادث بشرطة المرور باشروا اجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث فيما تم توقيف السائق لحين عرضه على النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه