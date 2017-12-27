دهم واعتقال في الضفة وسرقة اموال من منزل اسير محرر

رام الله- وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة دهم وتنكيل في عدة بلدات ومناطق بالضفة.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منازل المواطنين في مخيم العروب، وبلدتي يطا، وبيت عوا جنوب وغرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ(وفا) بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال الخليل، واستولت على ثلاث مركبات، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها: محمود جوابرة، ومحمد محمود جوابرة، وأحمد إسحق جوابرة، ومحمد أحمد جوابرة، وأحمد عبد الرحمن أبو طاقية، وعزات بنات، وعيسى لعجولي، وإسحق نمر جوابرة، وجواد أبو الخيران، وخالد ارفاعية، ومحمود أبو وردة، وجميل الهور.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل رزق عودة مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ومنزل جمال عبد عوض من بلدة يطا جنوب الخليل، وعبثت بمحتوياتهما.

كما تم اقتحام منطقة الحواور في بلدة حلحول شمال الخليل. وجرى اقتحام منزل الاسير المحرر نوح قفيشة وتفتيشه وتخربه ومصادرة مبلغ من النقود الخاصة.

وتعرضت بلدة جيوس قضاء قلقيلية لدهم دوريات الاحتلال وتمركزها على مدخل البلدة.

وفي جنين اقتحمت قوة للاحتلال منطقة دير ابو ضعيف في مدينة جنين .

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابا من قرية رمانة غرب جنين، وصادرت دراجته النارية أثناء تواجده قرب حاجز سالم العسكري.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد صالح أبو شربة (27 عاما)، أثناء تواجده داخل كازية رمانة وصادرت دراجة نارية كانت بحوزته.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال اقتادوا الشاب إلى معسكر سالم، المحاذي لقرية رمانة>