بالصور.. أطباء وممرضو مجمع الشفاء بغزة يعلقون عملهم

وطن للأنباء- وكالات: قرر الأطباء والطواقم الطبية صباح اليوم الأربعاء، تعليق عملها في مجمع الشفاء الطبي على خلفية إضراب عمال النظافة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة في حديث لـ"وطن"، أن الأطباء والطواقم الطبية وكافة العاملين علقوا العمل في مجمع الشفاء الطبي بسبب عدم توفر بيئة صحية لتقديم الخدمة للمرضى جراء توقف شركات النظافة عن العمل وتراكم القاذورات.

واضاف ان الاطباء والموظفين والطواقم الطبية كافة متواجدة في ساحة المجمع وامامهم شركات النظافة متواجدة الان امام المجمع، حيث ينظمون اعتصاما حاشدا للمطالبة بمستحقاتهم المالية عن اربع شهور، فهم اليوم غير قادرين على دفع رواتب عمالها.

وكانت شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة قد أعلنت بالأمس عن توقف عملها.

وأضاف القدرة، أن توقف عمل شركات النظافة، يتسبب في وقف إجراء العمليات الجراحية بسبب عدم توفر بيئة صحية نظيفة للقيام بعلاج المرضى على اختلاف حالاتهم المرضية، مما سيكون له تداعيات صحية خطيرة على الجميع.

بدوره، قال مدير مستشفى الجراحة في مجمع الشفاء الطبي د. مروان أبو سعدة إنه وبسبب الإضراب تم الغاء كل العمليات الجراحية المجدولة والعمليات الخاصة بمرضى الأورام في كل الاقسام التخصصية والعامة، وأنه تم الاكتفاء بعمل العمليات الطارئة جداً والتي تتوقف عليها انقاذ الحياة على حد تعبيره.

وأشار د. أبو سعدة أن حالة من الشلل التام تسود الأقسام الجراحية، محذراً من مخاطر انتشار البكتيريا والميكروبات المعدية في أقسام المبيت في المستشفيات في حال استمر الاضراب داخل المستشفى وتراكمت المخلفات الطبية التي وصفها بالخطيرة على المرضى وعلى بيئة العمل داخل المستشفى.

وناشد د. ابو سعدة جميع الأطراف المعنية بالعمل على وقف الاضراب بشكل فوري والعمل على حل مشكلات عمال النظافة داخل المستشفيات حتى لا يكون لذلك اي انعكاسات خطيرة على البيئة والمجتمع.

وتجمع المئات من العمال والعاملات في أقسام مجمع الشفاء الطبي في ساحة مجمع الشفاء الطبي، رافضين العودة إلى أماكن عملهم حتى يتم صرف رواتبهم وحقوقهم، مشيرين إلى أن الاضراب احد حقوقهم القانونية في حال عدم الالتزام بصرف رواتبهم.

ويعمل داخل المرافق الصحية في وزارة الصحة بغزة 824 عامل نظافة ضمن شركات خاصة متعاقدة مع وزارة الصحة، حيث لم تتلقى هذه الشركات أي دفعات مالية منذ أربعة أشهر وهو ما تسبب في عدم صرف رواتب عمال النظافة داخل المرافق الصحية بغزة.