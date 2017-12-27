العاملون في الأونروا يغلقون مكتب الوكالة في الوسط

رام الله- وطن للأنباء: أغلق العاملون في الأونروا مقر مكتب الوكالة، صباح اليوم، في بيتونيا غرب رام الله، كما نفذوا اعتصاماً أمام المقر، احتجاجاً على فصل 158 معلماً من حملة الدبلوم في مدارس الوكالة.

وقال جمال عبد الله رئيس الاتحاد العام للعاملين في الأونروا في الضفة الغربية لـوطن، إن أمس تم اغلاق مكتب رئاسة الوكالة في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، كما تم إغلاق مكتب الخليل ومستودعاته، ضمن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التي ينفذها الاتحاد ضد إجراءات الوكالة في تقليص عدد العاملين والموظفين والخدمات التي تقدمها للاجئين.

وأضاف عبد الله أن غداً سيتم إغلاق مكتب الشمال ومستودعاته في نابلس.

وأوضح أن 3 معلمين بدأوا أمس إضراباً عن الطعام في مكتب رئاسة الوكالة في القدس المحتلة، احتجاجاً على عملية فصلهم.

وهدد عبدالله بتصعيد الاحتجاجات الأسبوع المقبل فيما لم تستجيب الوكالة لمطالب الاتحاد، على رأسها وقف سياسة فصل الموظفين والعاملين وإعادة المفصولين منهم إلى وظائفهم.

من جانبه، قال مسؤول مكتب الاعلام بالأونروا كاظم ابو خلف ان الحوار مازال مستمرا مع اتحاد العاملين في الوكالة حول فصل 158 معلما ممن يحملون شهادات الدوبلوم في مدارس الوكالة مشيرا الى انه يتم تداول افكار عديدة لإيجاد حل يرضي كل الاطراف.

واضاف ابو خلف في تصريحات إذاعية ان الوكالة تبدي مرونة في هذا الموضوع. مشيرا الى انها ترحب باي وساطة تنهي هذه المشكلة.

وأشار الى ان ارتأت ادارة الوكالة بفصلهم وبعد ذلك قرار تقاعد مبكر لانها تريد ان تستبدلهم بحملة شهادة البكالوريوس حسب خطة الوكالة عام 2005.