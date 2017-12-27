صحة غزة: الوزارة خصصت 1,800 مليون شيقل لحل مشكلة شركات النظافة في غزة

رام الله- وطن للأنباء: اكد الناطق باسم وزراة الصحة في غزة اشرف القدرة، أن الوزارة خصصت 1,800 مليون شيقل لحل مشكلة شركات النظافة في غزة.

وقال القدرة: "في خطوة عاجلة هاتف وزير الصحة د.جواد عواد وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش و بلغه بقيام الحكومة بتخصيص مبلغ مليون و 800 الف شيكل بشكل عاجل و كدفعة من اولى لشركات النظافة و التغذية، على ان يتم تخصيص مليون و 300 الف شيكل لشركات النظافة، و 500 الف شيكل لشركة التغذية".

بدوره اجتمع وكيل الوزارة مع الشركات لايصال الرسالة و العدول عن اضرابها الذي يشكل تهديدا مباشرا على مجمل الخدمات الصحية.

وكانت شركات النظافة قد علقت عملها في مجمع الشفاء بغزة، لعدم دفع الحكومة مستحقاتها المالية عن اربعة شهور ماضية، الامر الذي دفع الطواقم الطبية في المجمع لتعليق عملها ايضا لعدم توفر بيئة نظيفة لتقديم العلاجات للمرضى في المجمع.