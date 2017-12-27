حكومة الاحتلال تحول 40 مليون شيقل لصالح المستوطنات

رام الله - وطن للأنباء: صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، على تحويل 40 ميلون شيقل لصالح المستوطنات. بعد يوم واحد من اجتماع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع حاخامات من الصهيونية الدينية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء أن نتنياهو طلب دعم الحاخامات، في حين احتجوا هم على مسألة البناء في المستوطنات ودمج النساء في الجيش.

ونقلت الصحيفة عن مستوطنين قولهم إن الزيادة للمستوطنات قد نوقشت مسبقا دون علاقة باجتماع يوم أمس. وأضافوا أن الحديث عن زيادة مقبولة خاصة في نهاية سنوات الميزانية.

وجاء أن المبلغ الذي صادقت عليه الحكومة يشتمل على "منحة أمنية" بقيمة 34.5 مليون شيقل للسلطات المحلية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، يضاف إليها 5.5 مليون شيقل لإقامة مراكز إسعاف أولي.

في المقابل، نقل عن وزير في الحكومة قوله إن "القرار بتحويل أموال فجأة إلى المستوطنات في الضفة وصل صباح اليوم، بعد لقاء نتنياهو مع الحاخامات، دون أن يتضح بالضبط إلى أين ستتجه الأموال".

وادعى مكتب نتنياهو أنه لا علاقة بين اقتراح القرار وبين اللقاء مع الحاخامات، وأن هذا الموضوع لم يطرح في اللقاء، وأن الحديث عن اقتراح يتم تمريره كل سنة في نهاية سنة الميزانية.