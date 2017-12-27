علا عوض لـ"وطن": التعداد السكاني للفسطينيين في لبنان شمل المخيمات والتجمعات المحيطة فقط

رام الله - وطن للأنباء: قالت رئيسة جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني علا عوض لـ"وطن"، ان التعداد في لبنان شمل الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية البالغ عددها 12 مخيما والتجمعات السكانية المحيطة بها ، وليس كل الفلسطينيين في لبنان.

واوضحت عوض انه لا يمكن ان يشمل التعداد كل الفلسطينيين في لبنان دون اجراء تعداد لبناني شامل لشمل كل الفلسطينيين.

يشار الى أن آخر تعداد لبناني تم اجراءه عام 1932.

الهدف من عملية التعداد، وهل هي مهمة الاحصاء الفلسطيني؟

وأضافت عوض، ان "التعداد تم بطلب من جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني لايجاد قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستفادة منها من قبل المهتمين والمؤسسات فيما يتعلق بتطوير وتنمية المخيمات الفلسطينية في لبنان".

وأكدت عوض، ان "مهمة الاحصاء المركزي حسب قانون الاحصاء تختص باحصاء الفلسطينيين أينما وجدوا، ولكن يعتمد ذلك على موافقة الدولة المضيفة".

وأشارت عوض، الى ان "الاحصاء اللبناني لا يدخل الى المخيمات على عكس ما يحدث في الاردن حيث يقوم الاحصاء الاردني بعلمية تعداد للمخيمات الفلسطينية ".

وأوضحت عوض، ان اجراء التعداد جرى بناءا على موافقة الحكومة اللبنانية بالتي تقدمنا لها بطلب منذ 5 سنوات وتم التجاوب مؤخرا عليها وبدءنا العمل حسب المعايير الدولية للاحصاء لتنفيذ تعداد للمخيمات الفلسطينية، مشيرة الى ان 1000 شاب وصبية عملوا ضمن برنامج التعداد.

فروقات في الأرقام بين التعداد وأرقام "الانروا"

وعن توقيت التعداد والاختلاف في الارقام بين ما جاء به الاحصاء المركزي وسجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الانروا" قالت عوض، ان هذا لا يعني أن ارقام "الانروا" خطأ، ولكن هناك فرق بين التعداد الفعلي وبين السجلات، موضحة أن التعداد هو فقط لمن هم متواجدون على الارض لحظة التعداد أو يدرسون في الخارج أو في رحلة لا تتجاوز ال6 شهور ويعودون الى منازلهم".

وشددت عوض، انه لاول مرة يصبح لدينا كنز معلومات وبيانات وهذا اول تعداد ينفذ للمخيمات والتجمعات المحيطة في لبنان، وهنا يأتي دورالمهتمين ومراكز الابحاث لاجراء أبحاث معمقة لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء الفروقات في الارقام والبيانات التي تم جمعها والارقام المتداولة، سواء فيما يتعلق بالهجرة من المخيمات الى لبنان او الى خارج لبنان، او نسبة الوفيات، أو غيرها من الاسباب".

نسبة البطالة في القوى العاملة 18%فقط

وأشارت عوض، انه "تم تنفيذ مسح للقوى العاملة والقطاع الصحي في المخيمات بلبنان سابقا، وبعد تنفيذ هذاين المسحين وجدنا ان هناك حاجة لتعداد عام بسبب التضارب في المعلومات لعدم وجود قاعدة بيانات شاملة"

وعن القوى العاملة الفلسطينية في لبنان، قالت عوض، ان الحكومة اللبنانية تمنع الفلسطينيين من العمل في عدة تخصصات وما هو مسموح فقط الحد الادنى من التخصصات والحرفيات، ولكن التعداد يظهر أن عدد المشاركين في القوى العاملة فقط 51400، نسبة البطالة 18% فقط وهذا يعني انهم لا يشكلون أي خوف او خطر على القوى العاملة اللبنانية".

وأعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الاسبوع الماضي، برعاية وحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، نتائج "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، وذلك للمرة الأولى، إذ يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في اثني عشر مخيماً وأكثر من 156 تجمعاً، بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 174422 فرداً، حيث وصلت نسبة التغطية 97.7%.