اعتقالات ومواجهات خلال اقتحام الاحتلال لمدن الضفة

رام الله- وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدينة نابلس ومناطق في رام الله والقدس والخليل وشنت حملات دهم واعتقال تخللها مواجهات.

وافاد شهود عيان ان دوريات الاحتلال اقتحمت فجرا منطقة الجبل الشمالي بنابلس واندلعت مواجهات عنيفة بعد اقتحام بناية البدوي في تلك المنطقة. وجرى اعتقال الشاب كامل يوسف الباشا.

من جانب اخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين على الأقل، خلال مواجهات عنيفة شهدها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، فجر اليوم الخميس، واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وقالت مصادر محلية لـ(وفا)، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين راشد خالد حمد، وأحمد خالد عبد الرؤوف، في الوقت الذي أمطرت فيه شوارع وحارات وأزقة المخيم بقنابل الصوت الحارقة، والغازية السامة، والأعيرة النارية، للرد على شبان المخيم، الذين تصدوا لاقتحامات الاحتلال بالحجارة.

شهدت بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، الليلة الماضية، مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال، تركزت في مدخل البلدة الرئيسي، وامتدت حتى ساعة متأخرة من الليل.

وحاول الشبان عرقلة اقتحام قوات الاحتلال للبلدة من خلال وضع سواتر وعوائق ترابية وحجرية وإشعال إطارات مطاطية في الشارع الرئيسي.

وأطلق الاحتلال عشرات القنابل الغازية على المواطنين، وأعيرة نارية، ورد الشبان بالحجارة.

في سياق مشابه، تجدّدت مساء أمس المواجهات العنيفة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وامتدت الى معظم أحيائها، كما اندلعت مواجهات في بلدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى في مدخل بلدة الرام الرئيسي شمال القدس المحتلة.

واقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفل حار قضاء سلفيت وحاولوا اقتحام والاعتداء على منزل المواطن على صالح حماد وتم القاء القاء الحجاره على المنزل .

وأوضحوا أن عملية انتقال المستوطنين مشيا على الأقدام من المدخل الرئيس للبلدة إلى منطقة المقامات ترافقت مع صراخ عال، وطرق الطبول، والرقص، والأهازيج؛ ما تسبب بإزعاج الأهالي.

وأشار المواطنون إلى أن اللافت في هذا الاقتحام بأنه لم يتزامن مع أي من الاحتفالات الدينية اليهودية التي اعتاد المستوطنون خلالها على اقتحام منطقة المقامات.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء الأربعاء، أربعة أطفال من بلدة كفردان غرب جنين أثناء تواجدهم في سهل مرج ابن عامر.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة عبد الجبار صباح، ومحمد عبد الجبار صلاح، ومصطفى علام مصطفى مرعي، وأحمد عارف صلاح، أثناء تواجدهم في سهل مرج ابن عامر بداخل أراضيهم القريبة من جدار الضم والتوسع.

وقالت مصادر إسرائيلية إن قوات الاحتلال اعتقلت مساء الأربعاء فتاة فلسطينية على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

وادعت سلطات الاحتلال أن المواطنة تم اعتقالها بزعم نيتها تنفيذ عملية علما أن شقيقتها التي لا تتجاوز 7 أعوام كانت برفقتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين رشاد محمد حماد ورأفت رضوان حامد، واستدعت الشاب محمد عمر حامد وذلك بعد مداهمة منازلهم في بلدة سلواد.