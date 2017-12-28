صور | مستوطنون وقوات الاحتلال يحاصرون مدرسة بورين، وإصابات في صفوف التلاميذ

نابلس- وطن للأنباء: أصيب تلميذان على الأقل بالرصاص المطاطي، صباح اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والمستوطنين الذين حاصروا مدرسة بورين جنوب نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي في بورين يحيى قادوس لـوطن إن قوات الاحتلال والمستوطنين حاصروا المدرسة، مما أدى لاندلاع مواجهات بين التلاميذ وعناصر الاحتلال، أصيب خلالها إثنين بالرصاص المطاطي على الأقل، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز بشكل كثيف تجاه المدرسة ومحيطها.

وأضاف أن مجموعة من المستوطنين حضروا إلى المدرسة بحماية جيش الاحتلال، أثناء تواجد الطلبة في المدرسة.