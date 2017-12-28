اسيران يواصلان اضرابهما عن الطعام

رام الله- وطن للأنباء: يستأنف الأسير رزق عبد الله مسلم الرجوب (52عامًا) من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل إضرابه المفتوح عن الطّعام لليوم السادس على التوالي بعد أيام من تعليق الإضراب لإفساح المجال أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمطلبه بإنهاء الاعتقال الإداري والتراجع عن مساومتها بترحيله إلى السّودان.

كما يواصل الأسير مصطفى عرار (34 عامًا) من مدينة رام الله إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 16 على التوالي، مطالباً بتقديم العلاج الطبي له ونقله إلى معتقل عسقلان.

والاسير عرار معتقل منذ 22 من نوفمبر عام 2006، ويقضي حكمًا بالسجن 18 عامًا؛ ويعاني من آلام في الكلى منذ ستة أشهر، وطالب بتقديم العلاج له عدة مرات، ولكن إدارة المعتقل لم تستجب لطلبه، كما وطالب بنقله من معتقل نفحه الصحراوي إلى عسقلان لتسهيل الزيارة على عائلته، لا سيما وأن والدته تعاني من عدة أمراض وتواجه مشقة كبيرة عند زيارته.