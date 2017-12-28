الاحتلال يهدم منزل ومطعم باقتحام قرى في النقب

النقب- وطن للأنباء: اقتحمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس عددًا من القرى الفلسطينية مسلوبة الاعتراف بالنقب المحتل، وشرعت بحملة هدم جديدة، بدأتها بهدم منزل في قرية المشاش ومطعم متنقل في قرية الزرنوق.

وقال الناشط خالد أبو خرمة لوكالة "صفا"، إن أليات الهدم والخراب اقتحمت القرية صباحًا مدعومة بسيارات الشرطة ومعززة بعشرات الوحدات الخاصة، وهدمت مطعم متنقل وصادرت كافة محتوياته.

وأضاف أن أليات احتلالية أخرى اقتحمت بعدها بقليل قرية المشاش وشرعت بهدم منزل على الأقل، ولا تزال موجودة في القرية.